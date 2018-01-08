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Инвесторы попросили инженеров Apple ввести контроль для детей на смартфонах
Инвесторы Apple обратились с просьбой к руководству корпорации пересмотреть выпуск смартфонов, речь идёт об ограждении от них детей. Как выяснилось, чрезмерное увлечение гаджетами опасно различными последствиями.

Инвесторы попросили инженеров Apple ввести контроль для детей на смартфонах

Компании Teachers' Retirement и Jana Partners, инвестирующие в Apple значительные средства, призвали группу инженеров-технологов корпорации изобрести способ, как преодолеть зависимость у детей от iPhone. Подобный призыв находится в открытом письме, направленном руководству Apple. Медиа-издание Associated Press сообщает, что инвесторы считают необходимым создать совет экспертов. В него должны войти специалисты по детскому развитию. В письме руководство Apple призывают делиться технологической информацией с представителями научных кругов.

Второй инициативой является внедрение в смартфоны серии iPhone максимально расширенного числа опций для родителей. Речь идёт о необходимости следить за здоровьем подрастающего поколения.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 21:55
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