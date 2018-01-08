Инвесторы попросили инженеров Apple ввести контроль для детей на смартфонах
Инвесторы Apple обратились с просьбой к руководству корпорации пересмотреть выпуск смартфонов, речь идёт об ограждении от них детей. Как выяснилось, чрезмерное увлечение гаджетами опасно различными последствиями.
Компании Teachers' Retirement и Jana Partners, инвестирующие в Apple значительные средства, призвали группу инженеров-технологов корпорации изобрести способ, как преодолеть зависимость у детей от iPhone. Подобный призыв находится в открытом письме, направленном руководству Apple. Медиа-издание Associated Press сообщает, что инвесторы считают необходимым создать совет экспертов. В него должны войти специалисты по детскому развитию. В письме руководство Apple призывают делиться технологической информацией с представителями научных кругов.
Второй инициативой является внедрение в смартфоны серии iPhone максимально расширенного числа опций для родителей. Речь идёт о необходимости следить за здоровьем подрастающего поколения.
Компании Teachers' Retirement и Jana Partners, инвестирующие в Apple значительные средства, призвали группу инженеров-технологов корпорации изобрести способ, как преодолеть зависимость у детей от iPhone. Подобный призыв находится в открытом письме, направленном руководству Apple. Медиа-издание Associated Press сообщает, что инвесторы считают необходимым создать совет экспертов. В него должны войти специалисты по детскому развитию. В письме руководство Apple призывают делиться технологической информацией с представителями научных кругов.
Второй инициативой является внедрение в смартфоны серии iPhone максимально расширенного числа опций для родителей. Речь идёт о необходимости следить за здоровьем подрастающего поколения.
Автор: Семен Зайцев