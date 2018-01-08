В Тюмени после пожара в многоквартирном доме обнаружен труп одного из его жителей
Сегодня на Олимпийской улице в Тюмени произошел масштабный пожар в многоквартирном доме. По данным областного ГУ МЧС, в настоящий момент огонь полностью ликвидирован, однако при осмотре квартир был найден труп одного мужчины.
Сотрудники МЧС города прибыли на место пожара и провели работу по устранению огня. По информации спасателей, источником возгорания стал утеплитель, огонь от которого распространился с первого по седьмой этаж здания, проникнув и на кровлю.
Спасатели провели эвакуацию около 130 жителей дома и ликвидировали пожар. В результате инцидента один житель госпитализирован с признаками отравления продуктами горения, и один человек погиб.
Сотрудники МЧС города прибыли на место пожара и провели работу по устранению огня. По информации спасателей, источником возгорания стал утеплитель, огонь от которого распространился с первого по седьмой этаж здания, проникнув и на кровлю.
Спасатели провели эвакуацию около 130 жителей дома и ликвидировали пожар. В результате инцидента один житель госпитализирован с признаками отравления продуктами горения, и один человек погиб.
Автор: Татьяна Свиридова