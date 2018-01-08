Instagram: Миллионер Джанлука Вакки станцевал в образе Капитана Америки
Миллионер из Италии и звезда Instagram Джанлука Вакки, завоевавший сердца пользователей своими зажигательными танцами, порадовал поклонников очередным сценическим образом. На этот раз он станцевал для подписчиков, переодевшись персонажем комиксов издательства Marvel Comics Капитана Америки.
Вымышленный супергерой Капитан Америка был создан литератором Джо Саймоном и художником Джеком Кирби. Впервые он появился в комиксах 40-х годов прошлого века в Timely Comics и считается патриотическим персонажем. Именно в него перевоплотился итальянский миллионер, исполнив зажигательный танец в белых штанах и с голым торсом, демонстрируя публике накаченную фигуру. Джанлука Вакки также надел супергеройский шлем и вооружился фирменным щитом.
«Привет от Капитана Америки», – подписал видеопубликацию звезда Instagram. Более 6,5 миллионов пользователей соцсети оценили старания и танцевальные навыки миллионера из Италии.
Ранее Джанлука Вакки подвергся насмешкам со стороны пользователей Instagram за рубашку в виде платья.
Вымышленный супергерой Капитан Америка был создан литератором Джо Саймоном и художником Джеком Кирби. Впервые он появился в комиксах 40-х годов прошлого века в Timely Comics и считается патриотическим персонажем. Именно в него перевоплотился итальянский миллионер, исполнив зажигательный танец в белых штанах и с голым торсом, демонстрируя публике накаченную фигуру. Джанлука Вакки также надел супергеройский шлем и вооружился фирменным щитом.
«Привет от Капитана Америки», – подписал видеопубликацию звезда Instagram. Более 6,5 миллионов пользователей соцсети оценили старания и танцевальные навыки миллионера из Италии.
Ранее Джанлука Вакки подвергся насмешкам со стороны пользователей Instagram за рубашку в виде платья.
Автор: Воробьева Алина