В МИД опровергли заявления США о «вмешательстве» РФ в выборы в Мексике
Заявления США о вмешательстве РФ в процесс выборов в Мексике не имеют никаких оснований, так как Россия никогда не планировала и не собиралась вмешиваться в электоральные процессы иных государств. Данную информацию сообщил заместитель главы Министерства Сергей Рябков.
По словам Рябкова, Россия никогда ранее не вмешивалась в выборы в других странах и не намерена совершать ничего подобного в будущем. Он отметил, что обвинения США следует выдвигать лишь в свой адрес.
Дипломат сравнил такую политику с кривым зеркалом, когда обвинитель смотрит в него и видит в отражении все действия, которые совершает сам. Однако данные заявления не имеют никакого отношения к России, так как для страны «чужды походы подобного рода». Ранее заявлении о существовании признаков вмешательства в адрес России в ход мексиканских выборов прозвучали из уст помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера.
По словам Рябкова, Россия никогда ранее не вмешивалась в выборы в других странах и не намерена совершать ничего подобного в будущем. Он отметил, что обвинения США следует выдвигать лишь в свой адрес.
Дипломат сравнил такую политику с кривым зеркалом, когда обвинитель смотрит в него и видит в отражении все действия, которые совершает сам. Однако данные заявления не имеют никакого отношения к России, так как для страны «чужды походы подобного рода». Ранее заявлении о существовании признаков вмешательства в адрес России в ход мексиканских выборов прозвучали из уст помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера.
Автор: Татьяна Свиридова