В Сети появилось новое фото включенного Samsung Galaxy S9
В Сети разместили фото включенного флагмана Samsung Galaxy S9, снимок появился на странице портала Reddit. Отмечена эксклюзивность новинки, представленной в двух типоразмерах: S9 и увеличенного S9 Plus.
Эксперты, ознакомившись с фото новинки, отметили сдержанный дизайн флагмана Samsung Galaxy S9. Это заметно на фронтальной части корпуса гаджета. На задней панели размещен дактилоскопический датчик, он переместился под камеру. У модели Galaxy S9 Plus пользователи отметили двойную камеру, причём её модули размещены вертикально. Обе версии получили защитные стекла, имеющие идентичность. Особо отмечено, что нижняя рамка Galaxy S9 Plus уменьшена на 2-3 мм.
По мнению экспертов, данный элемент нужно было сделать таким же узким, как у Galaxy S8, но это повлияло бы на дизайнерское решение новинки. Предполагается, что перемены в дизайне южнокорейский производитель отложил до презентации юбилейного Galaxy S10 или SX.
Эксперты, ознакомившись с фото новинки, отметили сдержанный дизайн флагмана Samsung Galaxy S9. Это заметно на фронтальной части корпуса гаджета. На задней панели размещен дактилоскопический датчик, он переместился под камеру. У модели Galaxy S9 Plus пользователи отметили двойную камеру, причём её модули размещены вертикально. Обе версии получили защитные стекла, имеющие идентичность. Особо отмечено, что нижняя рамка Galaxy S9 Plus уменьшена на 2-3 мм.
По мнению экспертов, данный элемент нужно было сделать таким же узким, как у Galaxy S8, но это повлияло бы на дизайнерское решение новинки. Предполагается, что перемены в дизайне южнокорейский производитель отложил до презентации юбилейного Galaxy S10 или SX.
Автор: Семен Зайцев