Садальский подтвердил намерение Анастасии Волочковой уйти в монастырь
Станислав Садальский подтвердил намерение Анастасии Волочковой покинуть сцену и уйти в монастырь. Соответствующая запись появилась на странице актера в микроблоге Instagram.
Волочкова отправилась на новогодние каникулы на Мальдивы, откуда радует фанатов красочными снимками. Последний пост с фразой «Не могу больше так жить» не на шутку взволновал общественность.
Садальский прокомментировал ситуацию, разместив скриншот своей переписки с балериной. В тексте говорится, что Волочкова устала от лжи, предательства, измен, сплетен и надолго прощается с поклонниками, поскольку уходит в монастырь. Фолловеры не верят новости, называя ее фейком или очередным PR-ходом.
Ранее сообщалось, что Волочкова на островах лакомится бананами.
Волочкова отправилась на новогодние каникулы на Мальдивы, откуда радует фанатов красочными снимками. Последний пост с фразой «Не могу больше так жить» не на шутку взволновал общественность.
Садальский прокомментировал ситуацию, разместив скриншот своей переписки с балериной. В тексте говорится, что Волочкова устала от лжи, предательства, измен, сплетен и надолго прощается с поклонниками, поскольку уходит в монастырь. Фолловеры не верят новости, называя ее фейком или очередным PR-ходом.
Ранее сообщалось, что Волочкова на островах лакомится бананами.
Автор: Джанабилова Татьяна П