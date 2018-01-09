Светлана Бондарчук получила комплименты за красоту на фото без макияжа
Светлана Бондарчук получила множество комплиментов за фото без макияжа с курорта в Бали. На фото с отдыха знаменитость показана крупным планом. Поклонники отметили, что снимок позволяет передать естественную красоту, женственность.
Известно, что Светлана Бондарчук отправилась на остров вместе с друзьями. Она активно делится с подписчиками фото и видео с Бали. Традиционно знаменитость отправляет в Instagram множество снимков местных достопримечательностей и периодически показывает достоинства фигуры.
Накануне Бондарчук показала фото без макияжа, вызвавшие восторг у её поклонников. Невзирая на отсутствие косметики, к внешности знаменитости не смогли придраться даже хейтеры. Помимо прочего, 49-летняя Бондарчук получила ряд комплиментов за проявленную смелость, поскольку далеко не каждая женщина готова показаться в таком виде перед широкой публикой. Подписчики отметили красивое платье знаменитости.
Известно, что Светлана Бондарчук отправилась на остров вместе с друзьями. Она активно делится с подписчиками фото и видео с Бали. Традиционно знаменитость отправляет в Instagram множество снимков местных достопримечательностей и периодически показывает достоинства фигуры.
Накануне Бондарчук показала фото без макияжа, вызвавшие восторг у её поклонников. Невзирая на отсутствие косметики, к внешности знаменитости не смогли придраться даже хейтеры. Помимо прочего, 49-летняя Бондарчук получила ряд комплиментов за проявленную смелость, поскольку далеко не каждая женщина готова показаться в таком виде перед широкой публикой. Подписчики отметили красивое платье знаменитости.
Автор: Валерий Антонов