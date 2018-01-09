Пикап Isuzu D-Max и внедорожник Isuzu MU-X ставят рекорды продаж
Автомобильная компания Isuzu подвела итоги продаж транспортных средств в 2017 году. Лидерами по реализации стали пикап D-Max и внедорожник MU-X. Всего за минувший год дилерам удалось продать почти 26 тысяч автомобилей, результат является лучшим за последние десять лет.
Год назад компания приняла решение обновить пикап D-Max. Так, автомобиль обзавелся современной моторной гаммой и рядом косметических доработок. Базовым силовым агрегатом пикапа стал 1,9-литровый движок, способный генерировать 164 лошадиных силы. Что касается коробки передач, то в качестве нее выступает 6-ступенчатый «автомат». Система привода является исключительно полной. Внешне D-Max стал отличаться видоизмененной головной оптикой, радиаторной решеткой, бампером и противотуманками.
Рестайлинг пережил и внедорожник Isuzu MU-X. Интерьер модели пополнился видоизмененным рулевым колесом, современной мультимедийной системой, переработанной приборной панелью и большим сенсорным экраном. Головная оптика внедорожника стала более модернизированной, появились секции светодиодных ходовых огней, иные бампера и колесные диски на 18 дюймов.
Год назад компания приняла решение обновить пикап D-Max. Так, автомобиль обзавелся современной моторной гаммой и рядом косметических доработок. Базовым силовым агрегатом пикапа стал 1,9-литровый движок, способный генерировать 164 лошадиных силы. Что касается коробки передач, то в качестве нее выступает 6-ступенчатый «автомат». Система привода является исключительно полной. Внешне D-Max стал отличаться видоизмененной головной оптикой, радиаторной решеткой, бампером и противотуманками.
Рестайлинг пережил и внедорожник Isuzu MU-X. Интерьер модели пополнился видоизмененным рулевым колесом, современной мультимедийной системой, переработанной приборной панелью и большим сенсорным экраном. Головная оптика внедорожника стала более модернизированной, появились секции светодиодных ходовых огней, иные бампера и колесные диски на 18 дюймов.
Автор: Валерия Орлова