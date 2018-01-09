В Красноярском крае с балкона многоэтажки выбросили труп мужчины
В Ачинске Красноярского края с балкона многоэтажного домостроения был выброшен труп мужчины. Останки обнаружили прохожие 6 января рядом с жилым зданием в 5-м микрорайоне. К месту прибыли работники полиции и члены следственной группы.
Как удалось выяснить, 43-летний мужчина отмечал праздник Нового года в компании своих знакомых, однако с течением времени застолье перешло в ссору. После этого в какой-то момент он оказался на балконе. Не исключается, что на тот момент он уже был мёртв. Спустя несколько дней жильцы решили избавиться от трупа и попросту выбросили его. На текущий момент муниципальный отдел СКР определяет причину смерти мужчины. По итогам проведения всех экспертиз будет дана правовая оценка действия всех вовлеченных в трагический инцидент лиц, а также утверждено решение относительно необходимости открытия уголовного дела.
«На текущий момент реализовано назначение судмедэкспертиз, по итогам которых будет открыто уголовное дело, либо представлена резолюция относительно отказа в его возбуждении. Все участники этого происшествия уже установлены. Продолжается расследование по факту гибели мужчины», - цитируют местные СМИ представителей следствия.
Как удалось выяснить, 43-летний мужчина отмечал праздник Нового года в компании своих знакомых, однако с течением времени застолье перешло в ссору. После этого в какой-то момент он оказался на балконе. Не исключается, что на тот момент он уже был мёртв. Спустя несколько дней жильцы решили избавиться от трупа и попросту выбросили его. На текущий момент муниципальный отдел СКР определяет причину смерти мужчины. По итогам проведения всех экспертиз будет дана правовая оценка действия всех вовлеченных в трагический инцидент лиц, а также утверждено решение относительно необходимости открытия уголовного дела.
«На текущий момент реализовано назначение судмедэкспертиз, по итогам которых будет открыто уголовное дело, либо представлена резолюция относительно отказа в его возбуждении. Все участники этого происшествия уже установлены. Продолжается расследование по факту гибели мужчины», - цитируют местные СМИ представителей следствия.
Автор: Валерий Антонов