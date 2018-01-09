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LightInTheBox объявил скидки на популярные смартфоны
Интернет-магазин LightInTheBox объявил скидки на популярные смартфоны. Количество девайсов, выставленных на распродажу, ограничено.

LightInTheBox объявил скидки на популярные смартфоны


Во время акции купить Xiaomi Redmi Note 4 серого или черного цвета можно всего за 153,9 доллара (-67%) при цене производителя в 469,71 доллара. За 8,8 доллара покупателям предлагается специальная тонировка.

Золотистый LeTV LeEco Coolpad Cool1 по промо коду доступен всего за 107,5 доллара (-40%). Смартфон поставляется с 5,5-дюймовым дисплеем, памятью на 3 и 32 Гб, батареей на 4060 мАч. Топовая версия с увеличенным объемом памяти стоит на 6 долларов дороже.

Смартфон HOMTOM S8 оснащен большим 5,7-дюймовым дисплеем IPS, HD+ с разрешением 1440 x 720, питается от MediaTek MT6750T. По сниженной цене доступны три цветовых варианта этого 4G-смартфона с Android, включая серебро, синий и черный. Все три вышеупомянутых модели доступны с дисконтной ценой всего в 132,05 доллара (-60%).

Сайт предлагает 60% скидку на смартфон DOOGEE MIX 2 4G. Теперь покупатель может стать обладателем синего, золотого или черного оттенка всего 189,04 доллара.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:32
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