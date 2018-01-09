Instagram: Поклонники заметили на безымянном пальце Ирины Шейк обручальное кольцо
Ирина Шейк поделилась с подписчиками Instagram очередным снимком с отдыха, запечатлев на фото спрятавшегося в ракушке краба. Поклонников больше заинтересовал не морской представитель фауны, а кольцо на безымянном пальце российской актрисы, которое фанаты приняли за обручальное.
Многие из фолловеров Ирины Шейк сошлись во мнении, что 32-летняя супермодель и 43-летний голливудский актёр Брэдли Купер тайно бракосочетались. Звёздная пара вместе с 2015 года, в марте прошлого года у них родилась дочь Лея де Сьен. Вопросы поклонников на счёт появления на безымянном пальце обручального кольца Ирина Шейк оставила без внимания, но фанаты в комментариях уже принялись поздравлять своего кумира с долгожданным замужеством.
Ранее фотомодель рассказала, как предпочитает встречать Новый год.
Многие из фолловеров Ирины Шейк сошлись во мнении, что 32-летняя супермодель и 43-летний голливудский актёр Брэдли Купер тайно бракосочетались. Звёздная пара вместе с 2015 года, в марте прошлого года у них родилась дочь Лея де Сьен. Вопросы поклонников на счёт появления на безымянном пальце обручального кольца Ирина Шейк оставила без внимания, но фанаты в комментариях уже принялись поздравлять своего кумира с долгожданным замужеством.
Ранее фотомодель рассказала, как предпочитает встречать Новый год.
Автор: Воробьева Алина