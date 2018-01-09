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Компания GAC в Детройте продемонстрирует кроссовер Enverge и седан GA4
Компания GAC презентует в Детройте кроссовер Enverge и седан GA4. Первый автосалон начнет свою работу уже через месяц, он станет местом появления концептов и новых серийных моделей, которые начнут продаваться в 2018 году.

Компания GAC в Детройте продемонстрирует кроссовер Enverge и седан GA4


Кроссовер Enverge китайский производитель создавал специально под рынок США, однако никакой подробной информации о нем на сегодня нет. При этом седан представители бренда GAC уже предоставили некоторые данные. В частности, модель GA4 уже начали собирать на площадках в Китае. В скором времени она будет передана в дилерские центры компании. Седан получил корпус с габаритами 4,69х1,8х1,5 м при колесной базе в 2,66 м.


Предположительно, модель GAC GA4 будет укомплектована турбированным силовым агрегатом объемом 1,3 либо «атмосферником» на 1,5 литра. Производительность первого составит 137 «лошадок», тогда как второй может генерировать 114 «лошадей». Отметим, что модель GAC на сегодня не реализует собственные авто на рынке США. Компания намеревается расширить свою аудиторию потребителей только к концу текущего десятилетия. При этом участником моторшоу в Детройте компания GAC становится 4-й раз.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:06
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