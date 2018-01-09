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«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» возобновляют работу после новогодних каникул
Компания «АвтоВАЗ» объявила о возобновлении работы после прошедших новогодних каникул и корпоративного отпуска. Сегодня, 9 января, на автопредприятии будут запущены все конвейеры. Сведениями поделились в пресс-службе отечественной компании.

«АвтоВАЗ» и «GM-АвтоВАЗ» возобновляют работу после новогодних каникул


Отметим, что «АвтоВАЗ» отправился на каникулы 30 декабря прошлого года. Некоторым подразделением пришлось приостановить производственный процесс до начала отпуска. Дни простоя для сотрудников предусмотрены с 22 до 31 декабря. Работники СКП Kalina прекратили работу с 28 по 31 декабря. Для сотрудников линии В0 ввели простой с 19 по 31 декабря. Производственные площадки в Оране не осуществляли работу с 23 по 31 декабря. В период отпуска на заводах проводились мероприятия, направленные на обслуживание оборудования. В прошлом году «АвтоВАЗ» останавливал конвейер в мае, а также с 24 июля по 13 августа.

В 2001 году была официально зарегистрирована компания «GM-АвтоВАЗ». В совместном предприятии обоим организациям принадлежало по 50%. После заявления американского концерна о сворачивании мощностей на территории РФ, российская компания стала единственным действующим производственным активом GM в государстве.
Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:25
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