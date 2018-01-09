В Карелии механик-любитель построил вездеход-амфибию из пластиковых труб
В Петрозаводске (Карелия) механик-любитель построил вездеход-амфибию из пластиковых труб. Автомобиль, названный PTZavr, способен с легкостью преодолевать болота и леса.
Шестиколесный PTZavr имеет небольшие размеры – 3100 х 1400 (длина х ширина). Такие габариты позволяют вездеходу проезжать между деревьями и совершать различные маневры. Под капотом модели автолюбитель установил 52-сильный агрегат от Daewoo Matiz объемом на 0,8 литров. Максимальная скорость разгона составляет 35 км/час.
PTZavr укомплектован мотоциклетным рулем, колесами от квадроцикла, гусеницами из полипропиленовых полых труб, вес которых не превышает 32 кг. Вездеход получил винтообразную откидную колонку, позволяющую передвигаться по воде со скоростью до 7 км/час. Плавучесть «судна» повышают надувные понтоны по бокам.
В вездеходе нет подвески, поэтому поездка на трех человек вряд ли может доставить удовольствие. Механик отметил, что создавал PTZavr не ради комфорта, а для доступа в непроходимые места.
Ранее необычный вездеход собрали в Барнауле.
Шестиколесный PTZavr имеет небольшие размеры – 3100 х 1400 (длина х ширина). Такие габариты позволяют вездеходу проезжать между деревьями и совершать различные маневры. Под капотом модели автолюбитель установил 52-сильный агрегат от Daewoo Matiz объемом на 0,8 литров. Максимальная скорость разгона составляет 35 км/час.
PTZavr укомплектован мотоциклетным рулем, колесами от квадроцикла, гусеницами из полипропиленовых полых труб, вес которых не превышает 32 кг. Вездеход получил винтообразную откидную колонку, позволяющую передвигаться по воде со скоростью до 7 км/час. Плавучесть «судна» повышают надувные понтоны по бокам.
В вездеходе нет подвески, поэтому поездка на трех человек вряд ли может доставить удовольствие. Механик отметил, что создавал PTZavr не ради комфорта, а для доступа в непроходимые места.
Ранее необычный вездеход собрали в Барнауле.
Автор: Джанабилова Татьяна П