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Пикап Toyota Hilux 2018 получит новую люксовую модификацию
В 2018 году для пикапа Toyota Hilux предусмотрена новая модификация класса люкс. Модель станут реализовать в топовой сборке по причине высокого спроса именно на максимальную комплектацию продукта. Одними из первых оценить переработанный пикап с двойной кабиной смогут жители Австралии.

Пикап Toyota Hilux 2018 получит новую люксовую модификацию


Представители компании Toyota выразили уверенность, что поскольку покупатели по большей части выбирают премиум оснащение их авто, новинка станет пользоваться спросом. В этот раз использовались более современные элементы оборудования и более качественные и дорогостоящие материалы. При этом японская марка намерена более активно конкурировать с Mercedes X-Class и VW Amarok.

Компания гарантирует поклонникам их продукции «серьезные перемены» в случае сравнения рестайлингового HiLux 2018 с прошлыми версиями, но при этом вариация с индексом TRD пока выпущена не будет. Если вспомнить о том, что вариант пикапа, представленный осенью 2017-го в Таиланде, ориентирован на передвижение по бездорожью комплектация, можно предположить, что для австралийцев помимо люксового пикапа могут представить сверхпроходимую версию на основе концепта Tonka. Автомобиль отличается большим значением клиренса, подвеской повышенной мощности, более высоким расположением осей и крупными колесами с бедлоками.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 10:15
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