Mercedes-Benz отзывает 8 700 люксовых автомобилей в США
Немецкая автокомпания Mercedes-Benz объявила об отзыве 8700 транспортных средств. На этот раз под кампанию попадают три модели, реализующиеся на американском рынке. Речь идет о AMG GT, G550 4×4² и Maybach S600.
По имеющимся сведениям, сервисная кампания может длиться максимум три месяца. В общей сложности на ремонт будет отправлено почти 9000 автомобилей. У транспортных средств 2017 и 2018 модельного года специалисты обнаружили наличие дефектах в замках, расположенных на левых задних дверях. Это может привести к тому, что при движении они полностью не закроются.
В автомобилях Mercedes-Benz GLC нужно провести корректировку передних фар. На внедорожниках G550 4×4² специалисты выявили некорректную работу блока управления двигателей, приводящую к занижению заявленной производителем мощности.
Все ремонтные работы будут проводиться за счет компании Mercedes-Benz.
По имеющимся сведениям, сервисная кампания может длиться максимум три месяца. В общей сложности на ремонт будет отправлено почти 9000 автомобилей. У транспортных средств 2017 и 2018 модельного года специалисты обнаружили наличие дефектах в замках, расположенных на левых задних дверях. Это может привести к тому, что при движении они полностью не закроются.
В автомобилях Mercedes-Benz GLC нужно провести корректировку передних фар. На внедорожниках G550 4×4² специалисты выявили некорректную работу блока управления двигателей, приводящую к занижению заявленной производителем мощности.
Все ремонтные работы будут проводиться за счет компании Mercedes-Benz.
Автор: Валерия Орлова