Фотошпионы запечатлели флагманский кроссовер Audi Q8 почти без камуфляжа
В Сеть попали сделанные фотошпионами снимки флагманского кроссовера Audi Q8. Папарацци запечатлели внедорожник почти без камуфляжа во время движения по автодорогам общественного пользования.
Рассмотрев фото, эксперты сошлись во мнении, что немецкие разработчики пока оставили на прототипе защитную оклейку – на двери багажника виден скотч чёрного цвета, прикрывающий, скорее всего, светящуюся перекладину, призванную объединить задние светодиодные фонари в один цельный продольный кластер. Видимо, данная яркая полоса, ставшая визитной картой концептов Audi Q8 и спортивной версии, останется ею и в серийной модификации кроссовера.
Флагманский внедорожник Audi Q8 ожидают на авторынке РФ в середине лета текущего года.
Рассмотрев фото, эксперты сошлись во мнении, что немецкие разработчики пока оставили на прототипе защитную оклейку – на двери багажника виден скотч чёрного цвета, прикрывающий, скорее всего, светящуюся перекладину, призванную объединить задние светодиодные фонари в один цельный продольный кластер. Видимо, данная яркая полоса, ставшая визитной картой концептов Audi Q8 и спортивной версии, останется ею и в серийной модификации кроссовера.
Флагманский внедорожник Audi Q8 ожидают на авторынке РФ в середине лета текущего года.
Автор: Воробьева Алина