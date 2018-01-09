Citroen обновил необычный электрокар Citroen E-Mehari
Автоконцерн Citroen обновил необычный электрокар Citroen E-Mehari до версии Hard Top, отличающейся съемными боковыми стеклами и жестким верхом. Модель ориентирована на рынок Франции.
Предшественник Hard Top вместо крыши имеет тентованный верх. Окон у автомобиля не было, а новая версия получила боковое остекление и отверстие на корме. Дизайн 4-местного электрокара дополнен модифицированными сидениями. В комплектацию вошла новая передняя панель, система автоматического переключения ходовых огней, ESC, ABS, 4 SRS, аудиосистема с Bluetooth, дополнительный сигнал для оповещения пешеходов, датчик давления в шинах.
Под капотом Citroen E-Mehari инженеры разместили агрегат с отдачей в 68 «лошадей», способный без подзаряда проехать 195 километров. На рынок Франции модель поступила по цене в 20,7 тыс. евро или 1,426 млн рублей.
Ранее Citroen выпустил особый хэтчбек.
Предшественник Hard Top вместо крыши имеет тентованный верх. Окон у автомобиля не было, а новая версия получила боковое остекление и отверстие на корме. Дизайн 4-местного электрокара дополнен модифицированными сидениями. В комплектацию вошла новая передняя панель, система автоматического переключения ходовых огней, ESC, ABS, 4 SRS, аудиосистема с Bluetooth, дополнительный сигнал для оповещения пешеходов, датчик давления в шинах.
Под капотом Citroen E-Mehari инженеры разместили агрегат с отдачей в 68 «лошадей», способный без подзаряда проехать 195 километров. На рынок Франции модель поступила по цене в 20,7 тыс. евро или 1,426 млн рублей.
Ранее Citroen выпустил особый хэтчбек.
Автор: Джанабилова Татьяна П