В Москве женщина устроила стрельбу по прохожим и авто
В Москве женщина начала стрельбу по прохожим и автомобилям. Как отмечают работники пресс-центра ГУ МВД РФ, инцидент случился по улице Литвина-Седого.
Удалось установить, что жительница Москвы 48 лет использовала пневматическое оружие, пребывая в салоне автомобиля марки SsangYong. По итогам инцидента, пострадали 4 транспортных средства.
Женщину задержали работники правоохранительных органов. На сегодня реализуется проверка по факту происшествия.
Удалось установить, что жительница Москвы 48 лет использовала пневматическое оружие, пребывая в салоне автомобиля марки SsangYong. По итогам инцидента, пострадали 4 транспортных средства.
Женщину задержали работники правоохранительных органов. На сегодня реализуется проверка по факту происшествия.
Автор: Валерий Антонов