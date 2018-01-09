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В Москве женщина устроила стрельбу по прохожим и авто
В Москве женщина начала стрельбу по прохожим и автомобилям. Как отмечают работники пресс-центра ГУ МВД РФ, инцидент случился по улице Литвина-Седого.

В Москве женщина устроила стрельбу по прохожим и авто


Удалось установить, что жительница Москвы 48 лет использовала пневматическое оружие, пребывая в салоне автомобиля марки SsangYong. По итогам инцидента, пострадали 4 транспортных средства.

Женщину задержали работники правоохранительных органов. На сегодня реализуется проверка по факту происшествия.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:15
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