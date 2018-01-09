В Уфе снова выросли цены на бензин
В Уфе в начале 2018 года снова подорожал бензин. Информация о подорожании топлива появилась в местных СМИ.
На просторах социальных сетей была обнародована фотография прайса АЗС «Лукойл». На ней видно, что 1 литр АИ-92 ЭКТО стал дороже на 79 копеек, теперь его можно приобрести за 38,25 рубля.
Отмечается, что другие марки топлива стоимость пока не поменяли. Так, 1 литр АИ-95 ЭКТО обойдется водителям в 41,40 рубля, АИ-95 ЕВРО – в 41 рубль, ДТ – в 41,10 рубля.
На АЗС «Лукойл» в наступившем году цены на топливо повышаются уже второй раз подряд. Впервые автомобилисты заговорили о подорожании бензина сразу после праздников, 2 января.
На просторах социальных сетей была обнародована фотография прайса АЗС «Лукойл». На ней видно, что 1 литр АИ-92 ЭКТО стал дороже на 79 копеек, теперь его можно приобрести за 38,25 рубля.
Отмечается, что другие марки топлива стоимость пока не поменяли. Так, 1 литр АИ-95 ЭКТО обойдется водителям в 41,40 рубля, АИ-95 ЕВРО – в 41 рубль, ДТ – в 41,10 рубля.
На АЗС «Лукойл» в наступившем году цены на топливо повышаются уже второй раз подряд. Впервые автомобилисты заговорили о подорожании бензина сразу после праздников, 2 января.
Автор: Валерия Орлова