В Санкт-Петербурге грузовик протаранил автобус на набережной Обводного канала
9 января в Санкт-Петербурге водитель на грузовике со всей силы протаранил пассажирский автобус, передвигавшийся по набережной Обводного канала, в районе Боровой улицы. Сведениями о ДТП в Центральном районе делятся пользователи соцсети «ВКонтакте».
Очевидцы сообщают, что основной удар приняла задняя часть автобуса. Пассажиров внутри не было. Скорая помощь к месту аварии не выезжала. Движение по набережной в сторону центра города и обратно парализовано, проезд доступен только по одной полосе. На месте продолжают работать полицейские, детали инцидента выясняются.
Ранее в Северной столице грузовик протаранил 4 автомобиля.
Очевидцы сообщают, что основной удар приняла задняя часть автобуса. Пассажиров внутри не было. Скорая помощь к месту аварии не выезжала. Движение по набережной в сторону центра города и обратно парализовано, проезд доступен только по одной полосе. На месте продолжают работать полицейские, детали инцидента выясняются.
Ранее в Северной столице грузовик протаранил 4 автомобиля.
Автор: Джанабилова Татьяна П