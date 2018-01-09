В Новосибирске в результате ДТП пострадала 17-летняя девушка
В результате ДТП в Новосибирске, участниками которого стали три автомобиля, пострадала 17-летняя девушка. Авария произошла в понедельник, 8 января, около 8 часов утра на Октябрьском мосту.
Пострадавшая находилась в автомобиле марки Honda, в который врезалась, осуществляющая попутное движение Toyota. Сообщатся, что за рулем последнего транспортного средства пребывал 24-летний водитель. Он двигался по Октябрьскому мосту по направлению к улице Восход, однако в процессе езды протаранил Honda CR-V. От удара японский кроссовер развернуло, поэтому произошло столкновение с попутным Ford Focus, в который впоследствии врезалась Toyota Windom.
На место ДТП быстро прибыли оперативные службы. Медики диагностировали у 17-летней пострадавшей травму головы, было принято решение о госпитализации. О состоянии здоровья пациентки ничего не сообщается.
По факту аварии правоохранители инициировали проведение проверки. После ее завершения ими будет принято процессуальное решение.
Пострадавшая находилась в автомобиле марки Honda, в который врезалась, осуществляющая попутное движение Toyota. Сообщатся, что за рулем последнего транспортного средства пребывал 24-летний водитель. Он двигался по Октябрьскому мосту по направлению к улице Восход, однако в процессе езды протаранил Honda CR-V. От удара японский кроссовер развернуло, поэтому произошло столкновение с попутным Ford Focus, в который впоследствии врезалась Toyota Windom.
На место ДТП быстро прибыли оперативные службы. Медики диагностировали у 17-летней пострадавшей травму головы, было принято решение о госпитализации. О состоянии здоровья пациентки ничего не сообщается.
По факту аварии правоохранители инициировали проведение проверки. После ее завершения ими будет принято процессуальное решение.
Автор: Валерия Орлова