В Кемерове мужчина выпал с четвертого этажа, перепутав окно с дверью
В Кемерове пьяный мужчина выпал из окна четвертого этажа. По информации правоохранителей, он перепутал его с дверью. Инцидент был зафиксирован в понедельник, 8 января, около пяти часов вечера.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранители. Пострадавшего в срочном порядке доставили в ближайшее медучреждение, там у него диагностировали кататравму и ряд иных телесных повреждений. О его состоянии здоровья пока ничего не сообщается.
Отмечается, что пострадавшему 25 лет, он собрался отправиться в магазин за спиртными напитками, но выпал из окна. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
На место ЧП оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и правоохранители. Пострадавшего в срочном порядке доставили в ближайшее медучреждение, там у него диагностировали кататравму и ряд иных телесных повреждений. О его состоянии здоровья пока ничего не сообщается.
Отмечается, что пострадавшему 25 лет, он собрался отправиться в магазин за спиртными напитками, но выпал из окна. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.
Автор: Валерия Орлова