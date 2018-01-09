Россия высадит своих космонавта на Луне в 2031 году
Россия высадит своего космонавта на поверхности Луны в 2031 году. «Роскосмос» пересматривает лунную программу исследований для соответствия современным реалиям. Предыдущий проект был заморожен, а теперь уже является устаревшим.
Кроме совместного проекта РФ и США по созданию лунной орбитальной станции под названием Deep Space Gateway, будет вестись индивидуальное развитие лунных инициатив. На сегодня определено, что в следующем десятилетии проведут испытание первого пилотируемого лунохода, а российские астронавты обследуют Луну в 2031 году.
Работы в составе плана реализации проекта Deep Space Gateway продолжаются в соответствии с установленными сроками. К апрелю специалисты обещают подготовить технический план модуля станции РФ.
Кроме совместного проекта РФ и США по созданию лунной орбитальной станции под названием Deep Space Gateway, будет вестись индивидуальное развитие лунных инициатив. На сегодня определено, что в следующем десятилетии проведут испытание первого пилотируемого лунохода, а российские астронавты обследуют Луну в 2031 году.
Работы в составе плана реализации проекта Deep Space Gateway продолжаются в соответствии с установленными сроками. К апрелю специалисты обещают подготовить технический план модуля станции РФ.
Автор: Валерий Антонов