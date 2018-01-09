В Башкирии в ДТП с грузовиком и иномаркой погиб человек
На автотрассе Бураевского района Башкирии произошло столкновение грузовика МАЗ и иномарки Ford Ranger. В ДТП, случившемся в полдень в минувший понедельник, погиб водитель легковой машины.
Информацией с корреспондентами издания Ufa1.Ru, опубликовавшего фото аварии, поделился главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Он уточнил, что ДТП имело место на 55-м километре трассы Бураево – Дюртюли, за рулём грузовика находился 59-летний уроженец Пермского края, иномаркой управлял 40-летний водитель. В результате аварии он погиб на месте дорожного инцидента до приезда авто скорой помощи.
Специалист добавил, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 15 ДТП, в них травмировался 21 человек, для 1 из них полученные увечья оказались смертельными.
Двумя днями ранее портал «Актуальные новости» сообщали о произошедшем в Башкирии ДТП и гибели в результате него пожилой женщины.
Информацией с корреспондентами издания Ufa1.Ru, опубликовавшего фото аварии, поделился главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов. Он уточнил, что ДТП имело место на 55-м километре трассы Бураево – Дюртюли, за рулём грузовика находился 59-летний уроженец Пермского края, иномаркой управлял 40-летний водитель. В результате аварии он погиб на месте дорожного инцидента до приезда авто скорой помощи.
Специалист добавил, что за прошедшие сутки в республике зарегистрировали 15 ДТП, в них травмировался 21 человек, для 1 из них полученные увечья оказались смертельными.
Двумя днями ранее портал «Актуальные новости» сообщали о произошедшем в Башкирии ДТП и гибели в результате него пожилой женщины.
Автор: Воробьева Алина