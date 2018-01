Asus представит два компьютера All in One с процессорами Intel 8th Gen на CES 2018

ПК All in One AiO V272 и V222 не являются рабочими станциями, такими как новый iMac Pro от Apple, но они представляют собой высокопроизводительные ПК для потребителей и должны обеспечивать превосходное качество просмотра. Первый имеет монитор размером 27 дюймов, 100-процентную цветовую гамму sRGB.All in One PC может стать идеальным конкурентом iMac с точки зрения качества изображения. Внутри находится четырехъядерный процессор Intel Core i7 8-го поколения, один из самых мощных процессоров в мире. Есть также выделенная видеокарта Nvidia GeForce MX150. Она не подходит для игр в максимальной детализации, но для опытных пользователей ее должно быть достаточно. К сожалению, Asus не предоставила подробностей о конфигурациях ОЗУ.Asus AiO V222 - это недорогой ПК All in One, он будет продаваться по более доступной цене. Модель имеет 22-дюймовый монитор, который может отображать изображения с разрешением Full HD 1080 x 1920 пикселей, четыре порта USB 3.0 и порт HDMI для внешних устройств.Ранее Asus обещала оборудовать ноутбуки голосовым помощником.