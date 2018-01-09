В кратере Луны нашли камень в форме головы чихуахуа
Пользователи обнаружили на поверхности Луны в кратере камень в форме головы чихуахуа. Приверженцы теорий заговора тут же заявили, что объект в кратере Бюрги А может иметь отношение к внеземным цивилизациям.
Пользователи Сети, называющие себя уфологами, продолжают активно изучать фотографии, публикуемые специалистами NASA. Они обращают внимание на все необычные объекты, которые имеют хотя бы отдаленное сходство с конструкциями, привычными землянам.
Фото, на которых показано каменистое отложение, что внешне напоминает голову чихуахуа, распространяется по сети. При этом ряд пользователей отмечают, что сходство крайне небольшое и может быть выявлено только при очень хорошем воображении. NASA на подобные заявления, как и на сообщения о якобы скорой встрече землян с инопланетянами не реагирует.
Пользователи Сети, называющие себя уфологами, продолжают активно изучать фотографии, публикуемые специалистами NASA. Они обращают внимание на все необычные объекты, которые имеют хотя бы отдаленное сходство с конструкциями, привычными землянам.
Фото, на которых показано каменистое отложение, что внешне напоминает голову чихуахуа, распространяется по сети. При этом ряд пользователей отмечают, что сходство крайне небольшое и может быть выявлено только при очень хорошем воображении. NASA на подобные заявления, как и на сообщения о якобы скорой встрече землян с инопланетянами не реагирует.
Автор: Валерий Антонов