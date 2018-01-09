СМИ: Стас Пьеха в 13 лет курил и разговаривал сиплым голосом
Певец Стас Пьеха признался подписчикам, что в подростковом возрасте был трудным ребенком. По его словам, в тот период он курил и говорил сиплым голосом. Исполнитель прикрепил к посту в Instagram фото из того периода.
«В 13 лет я много курил и говорил очень сиплым и грубым голосом... отрастил причу, как у того, в терминаторе (вроде Конор) и пробил левое ухо... В общественном транспорте ко мне обращались “девушка, подвиньтесь, не одна едете!” Бабуль, какой я вам дэвушка?!? Отвечал я сиплым и низким голосом, пугая народ вокруг и поднимая самооценочку», - отметил Стас Пьеха, добавив в конце эмодзи-улыбку.
Поклонники певца с большим трудом смогли узнать в длинноволосом подростке исполнителя. При этом в комментариях они порадовались, что исполнитель смог победить плохую привычку. На сегодня Пьеха владеет собственной клиникой реабилитации.
«В 13 лет я много курил и говорил очень сиплым и грубым голосом... отрастил причу, как у того, в терминаторе (вроде Конор) и пробил левое ухо... В общественном транспорте ко мне обращались “девушка, подвиньтесь, не одна едете!” Бабуль, какой я вам дэвушка?!? Отвечал я сиплым и низким голосом, пугая народ вокруг и поднимая самооценочку», - отметил Стас Пьеха, добавив в конце эмодзи-улыбку.
Поклонники певца с большим трудом смогли узнать в длинноволосом подростке исполнителя. При этом в комментариях они порадовались, что исполнитель смог победить плохую привычку. На сегодня Пьеха владеет собственной клиникой реабилитации.
Автор: Валерий Антонов