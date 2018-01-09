В Красноярске подросток повредил три автомобиля‍, убегая от ГИБДД
В Красноярске произошло ДТП по вине подростков, которые управляли автомобилем ВАЗ-2107 без водительского удостоверения. Они пытались убежать от погони ГИБДД.
Свидетели аварии рассказали, что ВАЗ, уходя от погони ГИБДД, в заносе попал на парковку, где зацепил три автомобиля: «Ауди Q7», «Тойоту Карину», «Шкоду». Одна из свидетельниц рассказала, что хотела догнать убегающих пешком подростков, но не смогла по причине того, что была задержана правоохранителем, перепутавшим ее с нарушителями.
Позже выяснилось, что за рулем «Жигулей» находился 16-летний парень, который не имел разрешительных документов на управление автомобилем. К тому же транспортное средство было не застраховано и оформлено на скончавшегося хозяина.
Сейчас правоохранители ищут родителей подростка. Из-за того, что хозяин мертв, дело о нарушении правил передачи управления транспортным средством лицу без соответствующих документов заводить не будут.
Свидетели аварии рассказали, что ВАЗ, уходя от погони ГИБДД, в заносе попал на парковку, где зацепил три автомобиля: «Ауди Q7», «Тойоту Карину», «Шкоду». Одна из свидетельниц рассказала, что хотела догнать убегающих пешком подростков, но не смогла по причине того, что была задержана правоохранителем, перепутавшим ее с нарушителями.
Позже выяснилось, что за рулем «Жигулей» находился 16-летний парень, который не имел разрешительных документов на управление автомобилем. К тому же транспортное средство было не застраховано и оформлено на скончавшегося хозяина.
Сейчас правоохранители ищут родителей подростка. Из-за того, что хозяин мертв, дело о нарушении правил передачи управления транспортным средством лицу без соответствующих документов заводить не будут.
Автор: Соколов Вячеслав