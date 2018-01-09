В Курортном районе Санкт-Петербурга полицейские задержали автоугонщиков
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали мужчин, которые подозреваются в краже автомобилей. Предположительно, угоны произошли в прошлом году. Злоумышленников задержали в Курортном районе.
21 декабря минувшего года в населенном пункте Сестрорецк неизвестные пытались угнать иномарку Hyundai Solaris, припаркованную на проспекте Володарского у дома № 3. Такой же автомобиль видели на Приморском шоссе.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник СК РФ задержали двух мужчин, возраст которых составлял от 28 до 37 лет. По месту жительства злоумышленников были изъяты приспособления, необходимые для вскрытия дверей транспортных средств. Также в гаражах подозреваемых правоохранители обнаружили угнанные авто.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 158 УК РФ. Сейчас подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
21 декабря минувшего года в населенном пункте Сестрорецк неизвестные пытались угнать иномарку Hyundai Solaris, припаркованную на проспекте Володарского у дома № 3. Такой же автомобиль видели на Приморском шоссе.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник СК РФ задержали двух мужчин, возраст которых составлял от 28 до 37 лет. По месту жительства злоумышленников были изъяты приспособления, необходимые для вскрытия дверей транспортных средств. Также в гаражах подозреваемых правоохранители обнаружили угнанные авто.
По факту случившегося инициировано уголовное делопроизводство в соответствии со статьей 158 УК РФ. Сейчас подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.
Автор: Валерия Орлова