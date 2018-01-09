Samsung Galaxy A8 2018 выйдет на рынки Европы по завышенной цене
Samsung Galaxy A8 модели 2018 года выйдет на рынки Европы по завышенной цене. 10 января смартфон смогут купить поклонники бренда в Индии.
Samsung официально представила два новых девайса A8 и A8 + в декабре. Ожидается, что оба устройства дебютируют на мировых рынках в начале января. Сейчас Galaxy A8 уже доступен в Нидерландах. На официальном портале Samsung сказано, что Galaxy A8 будет реализовываться в Индии за 499 евро или 597 долларов. Гаджет доступен в трех цветах - черный, серебристый и золотистый.
Galaxy A8 от Samsung оснащен дисплеем Super AMOLED Infinity на 5,6 дюймов с соотношением сторон 18,5:9 (2220 x 1080, Full HD+). Он оснащен процессором Exynos 7885, памятью на 4 ГБ, собственным хранилищем на 32 ГБ, аккумулятором на 2000 мАч. Это первый телефон Samsung, имеющий две фронтальные камеры на 8 и 16 Мп.
Galaxy A8 продается на внутреннем рынке Южной Кореи по цене в 560 долларов.
Ранее в Сети появился тизер Galaxy S9.
Samsung официально представила два новых девайса A8 и A8 + в декабре. Ожидается, что оба устройства дебютируют на мировых рынках в начале января. Сейчас Galaxy A8 уже доступен в Нидерландах. На официальном портале Samsung сказано, что Galaxy A8 будет реализовываться в Индии за 499 евро или 597 долларов. Гаджет доступен в трех цветах - черный, серебристый и золотистый.
Galaxy A8 от Samsung оснащен дисплеем Super AMOLED Infinity на 5,6 дюймов с соотношением сторон 18,5:9 (2220 x 1080, Full HD+). Он оснащен процессором Exynos 7885, памятью на 4 ГБ, собственным хранилищем на 32 ГБ, аккумулятором на 2000 мАч. Это первый телефон Samsung, имеющий две фронтальные камеры на 8 и 16 Мп.
Galaxy A8 продается на внутреннем рынке Южной Кореи по цене в 560 долларов.
Ранее в Сети появился тизер Galaxy S9.
Автор: Джанабилова Татьяна П