Instagram: Медики снова госпитализировали Ольгу Бузову с переутомлением
Ольга Бузова рассказала поклонникам об экстренной госпитализации. В программе Stoies соцсети Instagram телеведущая и певица опубликовала снимок, запечатлев руку под капельницей. Большинство фанатов сошлось во мнении, что медики спасают жизнь отечественной звезды шоу-бизнеса из-за её хронического переутомления.
Рабочий график Ольги Бузовой расписан на несколько месяцев вперёд. Она ведёт телепередачи, даёт концерты, пишет книги, создаёт модную одежду, регулярно общается с поклонниками в Instagram, публикуя различные фото- и видеоматериалы, а недавно заявила, что к лету текущего года намерена стать тренером футбольной команды. Организм 31-летней знаменитости мог просто не выдержать подобных нагрузок и дать сбой, считают поклонники.
Ольга Бузова ранее уже расстраивала фанатов сообщением о том, что она нуждалась в квалифицированной помощи медиков. Тогда ухудшение здоровья селебрити было связано с гриппом.
Судя по последующим публикациям в Instagram, врачи сумели поставить теледиву на ноги. Благодаря капельницам и уходу специалистов Ольга Бузова пошла на поправку, успев уже дать очередной концерт и презентовать поклонникам афишу своих выступлений на два ближайших месяца.
Рабочий график Ольги Бузовой расписан на несколько месяцев вперёд. Она ведёт телепередачи, даёт концерты, пишет книги, создаёт модную одежду, регулярно общается с поклонниками в Instagram, публикуя различные фото- и видеоматериалы, а недавно заявила, что к лету текущего года намерена стать тренером футбольной команды. Организм 31-летней знаменитости мог просто не выдержать подобных нагрузок и дать сбой, считают поклонники.
Ольга Бузова ранее уже расстраивала фанатов сообщением о том, что она нуждалась в квалифицированной помощи медиков. Тогда ухудшение здоровья селебрити было связано с гриппом.
Судя по последующим публикациям в Instagram, врачи сумели поставить теледиву на ноги. Благодаря капельницам и уходу специалистов Ольга Бузова пошла на поправку, успев уже дать очередной концерт и презентовать поклонникам афишу своих выступлений на два ближайших месяца.
Автор: Воробьева Алина