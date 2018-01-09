Поклонники раскритиковали Дану Борисову в Instagram за уныние
Поклонники оставили большое количество негативных комментариев относительно внешнего вида Даны Борисовой. Пользователи подчеркнули, что знаменитость поддалась унынию. На фото в Instagram её посчитали уставшей.
Сегодня Дана Борисова активно обсуждает идеи относительно здорового образа жизни после отказа от имевшихся вредных привычек. На новом фото она показала свои брови, однако гораздо большее внимание привлекло выражение лица знаменитости. Несколько пользователей решили, что уныние вызвано проблемами в семье.
Другие подписчики подчеркивают, что нужно сменить фильтр обработки снимков, поскольку использованное оформление привело к избытку синего и зеленого цветов. Помимо этого, было высказано предположение, что эффект уныния был вызван макияжем.
Сегодня Дана Борисова активно обсуждает идеи относительно здорового образа жизни после отказа от имевшихся вредных привычек. На новом фото она показала свои брови, однако гораздо большее внимание привлекло выражение лица знаменитости. Несколько пользователей решили, что уныние вызвано проблемами в семье.
Другие подписчики подчеркивают, что нужно сменить фильтр обработки снимков, поскольку использованное оформление привело к избытку синего и зеленого цветов. Помимо этого, было высказано предположение, что эффект уныния был вызван макияжем.
Автор: Валерий Антонов