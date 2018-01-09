Алена Водонаева показала соблазнительные фото с медового месяца
Алена Водонаева проводит время на курортном острове Бали, откуда регулярно радует своих поклонников новыми фотографиями. На последнем снимке экс-участница "Дома-2" предстала в халатике, небрежно накинутом на обнаженное тело.
Телеведущая и певица Алена Водонаева продолжает получать удовольствие от медового месяца на теплых островах, периодически меняя отели. В своем Instagram девушка выложила фотографию из своего очередного места отдыха, на котором она прикрыв глаза и откинув голову назад наслаждается жизнью. Водонаева позирует на балконе, за которым виднеются пальмы и пробивающиеся сквозь их ветви солнечные лучи, слегка прикрытая легким халатиком.
В комментариях гости оценили эротичность и красоту красавицы-телеведущей и пожелали ей хорошего времяпровождения.
Телеведущая и певица Алена Водонаева продолжает получать удовольствие от медового месяца на теплых островах, периодически меняя отели. В своем Instagram девушка выложила фотографию из своего очередного места отдыха, на котором она прикрыв глаза и откинув голову назад наслаждается жизнью. Водонаева позирует на балконе, за которым виднеются пальмы и пробивающиеся сквозь их ветви солнечные лучи, слегка прикрытая легким халатиком.
В комментариях гости оценили эротичность и красоту красавицы-телеведущей и пожелали ей хорошего времяпровождения.
Автор: Артемов Сергей