Дюжев и Галкин поражены талантами 5-летней девочки из Бурятии
Дмитрий Дюжев и Максим Галкин поражены талантами девочки из Улан-Удэ (Бурятия), сорвавшей овации во время выступления в шоу «Лучше всех» на Первом канале. 5-летняя девочка обладает удивительной способностью и с легкостью запоминает любые стихи.
В эфире новогоднего выпуска программы «Лучше всех» маленькая участница по ролям прочитала наизусть сказку «12 месяцев». Помогали Маргарите Дюжев и другие российские звезды.
«Я действительно приятно поражен талантами Маргариты. Нужно сказать отдельное спасибо ее родителям, которые правильно воспитывают дочь. Впервые я ощутил чувство гордости за то, что стою на одной сцене с настоящей звездой», - написал Дюжев в соцсетях.
Ранее Дюжев опроверг слухи о своей смерти.
В эфире новогоднего выпуска программы «Лучше всех» маленькая участница по ролям прочитала наизусть сказку «12 месяцев». Помогали Маргарите Дюжев и другие российские звезды.
«Я действительно приятно поражен талантами Маргариты. Нужно сказать отдельное спасибо ее родителям, которые правильно воспитывают дочь. Впервые я ощутил чувство гордости за то, что стою на одной сцене с настоящей звездой», - написал Дюжев в соцсетях.
Ранее Дюжев опроверг слухи о своей смерти.
Автор: Джанабилова Татьяна П