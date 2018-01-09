В Анну Седокову чуть не попали мячом
Известная певица и телеведущая Анна Седокова опубликовала смешное видео с отдыха. На нем в знаменитость едва ли не попал мяч. Забавная анимация опубликована в Instagram и была сделана в приложении Boomerang.
На видео Анна Седокова прогуливается по территории Отеля в длинной красной юбке и коричневой кофте. При этом в руках певицы находится кофе. На голове Седокова завязала высокую гульку, а свой образ дополнила красной помадой.
«Никогда не знаешь, откуда прилетит», - подписала пост Седокова.
Несколько дней назад певица отправилась на отдых с детьми в теплые края, однако она не называет страну своего пребывания. На фотографиях то и дело можно видеть маленького Гектора. Пользователи Сети обеспокоены тем, что на снимках в профиле знаменитости давно не появлялась дочь Моника. Седокова заверила, что скоро вся семья соберется вместе.
На видео Анна Седокова прогуливается по территории Отеля в длинной красной юбке и коричневой кофте. При этом в руках певицы находится кофе. На голове Седокова завязала высокую гульку, а свой образ дополнила красной помадой.
«Никогда не знаешь, откуда прилетит», - подписала пост Седокова.
Несколько дней назад певица отправилась на отдых с детьми в теплые края, однако она не называет страну своего пребывания. На фотографиях то и дело можно видеть маленького Гектора. Пользователи Сети обеспокоены тем, что на снимках в профиле знаменитости давно не появлялась дочь Моника. Седокова заверила, что скоро вся семья соберется вместе.
Автор: Валерия Орлова