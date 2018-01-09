Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.87 USD 57.60
Курс валют на 30.12.2017
exclusive / Наука / Важно / Авторские материалы

Уфолог нашел входы на инопланетные базы в недрах Меркурия
Уфолог нашел входы на инопланетные базы, спрятанные в недрах Меркурия. Сведения появились в блоге Скотта Уорринга.

Уфолог нашел входы на инопланетные базы в недрах Меркурия


На представленном фото ученый, который не оставляет попыток доказать существование пришельцев, показал несколько кратеров на далекой планете. Центр кратера не уходит вниз, как это происходит при естественном формировании, а, наоборот, поднимается словно купол. Верхняя часть отверстия открыта, поэтому НЛО могут свободно влетать и вылетать из базы.

Ученые считают, что пришельцы намеренно строят свои базы внутри планет. В условиях космоса так они защищаются от метеоритов, радиации и сохраняют тепло.

Ранее Уорринг нашел аналогичный вход на Луне.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:15
Читайте также
Загрузка...
В Уфе снова выросли цены на бензин
Эксперты: Пермь оказалась на последнем месте в
Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из
В Сети на фото пропавшего щенка разглядели
Новым главой Консервативной партии Великобритании
В Оренбурге новогодние праздники продолжатся до
В Пензе МЧС подняло проблему парковок,
Пензенская семья поселила у себя в квартире пуму
В одесский порт зашел эсминец ВМС США
Крупнейшие криптовалютные биржи прекратили
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе
Обращение Путина стало самым рейтинговым в
Добавление комментария
Последние новости
09.01, 11:39 В Омске в массовом ДТП на мосту пострадали 3 человека
09.01, 11:34 Житель ХМАО погиб, катаясь на пристегнутой к машине
09.01, 11:29 Citroen обновил необычный электрокар Citroen E-Mehari
09.01, 11:25 Максим Галкин: Алла Пугачева с утра занимается с детьми
09.01, 11:23 В Санкт-Петербурге женщина не смогла назвать имя
09.01, 11:15 В Башкирии в ДТП с грузовиком и иномаркой погиб человек
09.01, 11:01 Фотошпионы запечатлели флагманский кроссовер Audi Q8
09.01, 11:00 В Шереметьево сел самолет с небольшим пожаром в салоне
09.01, 10:55 Instagram: Медики снова госпитализировали Ольгу Бузову с
09.01, 10:51 Россия высадит своих космонавта на Луне в 2031 году
09.01, 10:50 В Красноярске подросток повредил три автомобиля&#8205;,
09.01, 10:40 Уфолог Скот Уоринг заметил НЛО в форме яйца вблизи МКС
09.01, 10:35 Mercedes-Benz отзывает 8 700 люксовых автомобилей в США
09.01, 10:25 В Кемерове мужчина выпал с четвертого этажа, перепутав
09.01, 10:15 Пикап Toyota Hilux 2018 получит новую люксовую
09.01, 10:15 Уфолог нашел входы на инопланетные базы в недрах Меркурия
09.01, 10:07 В Анну Седокову чуть не попали мячом
09.01, 10:01 В Новосибирске в результате ДТП пострадала 17-летняя
09.01, 09:52 Samsung Galaxy A8 2018 выйдет на рынки Европы по
09.01, 09:48 В Курортном районе Санкт-Петербурга полицейские