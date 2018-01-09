Уфолог нашел входы на инопланетные базы в недрах Меркурия
Уфолог нашел входы на инопланетные базы, спрятанные в недрах Меркурия. Сведения появились в блоге Скотта Уорринга.
На представленном фото ученый, который не оставляет попыток доказать существование пришельцев, показал несколько кратеров на далекой планете. Центр кратера не уходит вниз, как это происходит при естественном формировании, а, наоборот, поднимается словно купол. Верхняя часть отверстия открыта, поэтому НЛО могут свободно влетать и вылетать из базы.
Ученые считают, что пришельцы намеренно строят свои базы внутри планет. В условиях космоса так они защищаются от метеоритов, радиации и сохраняют тепло.
Ранее Уорринг нашел аналогичный вход на Луне.
На представленном фото ученый, который не оставляет попыток доказать существование пришельцев, показал несколько кратеров на далекой планете. Центр кратера не уходит вниз, как это происходит при естественном формировании, а, наоборот, поднимается словно купол. Верхняя часть отверстия открыта, поэтому НЛО могут свободно влетать и вылетать из базы.
Ученые считают, что пришельцы намеренно строят свои базы внутри планет. В условиях космоса так они защищаются от метеоритов, радиации и сохраняют тепло.
Ранее Уорринг нашел аналогичный вход на Луне.
Автор: Джанабилова Татьяна П