Долги россиян перед банками растут быстрее сбережений
По оценкам экспертов, долги россиян перед банками растут гораздо быстрее их накоплений. За 11 месяцев прошлого года объём розничных кредитов в финансовых учреждениях РФ увеличился на 1,2 триллиона рублей. Что касается величины частных вкладов, то она возросла на 800 миллиардов рублей.
В результате розничный кредитный портфель достиг отметки в 12 триллионов рублей, а объём вкладов – 25 триллионов рублей. Эти сведения предоставили сотрудники Центробанка. Рост выдачи кредитов по сравнению с величиной вложения денежных средств привел к тому, что российские граждане перестали быть кредиторами банковского сектора. По словам представителей РАНХиГС, эту негативную тенденцию могут изменить последний месяц ушедшего года, когда по традиции увеличиваются вклады, производится выплата бонусов и 13-х зарплат.
Отмечается, что россияне и ранее не были стабильными кредиторами финансовых учреждений, но это имело место быть на фоне роста реальных доходов. Последний показатель с января по ноябрь 2017 года упал на 1,45%.
В результате розничный кредитный портфель достиг отметки в 12 триллионов рублей, а объём вкладов – 25 триллионов рублей. Эти сведения предоставили сотрудники Центробанка. Рост выдачи кредитов по сравнению с величиной вложения денежных средств привел к тому, что российские граждане перестали быть кредиторами банковского сектора. По словам представителей РАНХиГС, эту негативную тенденцию могут изменить последний месяц ушедшего года, когда по традиции увеличиваются вклады, производится выплата бонусов и 13-х зарплат.
Отмечается, что россияне и ранее не были стабильными кредиторами финансовых учреждений, но это имело место быть на фоне роста реальных доходов. Последний показатель с января по ноябрь 2017 года упал на 1,45%.
Автор: Валерия Орлова