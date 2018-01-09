В Санкт-Петербурге женщина не смогла назвать имя погибшего сожителя после 10 лет совместной жизни
В Санкт-Петербурге женщина обнаружила труп гражданского супруга, с которым жила порядка 10 лет. При этом во время общения с правоохранителями она не смогла сказать, как зовут погибшего.
Труп мужчины обнаружили в квартире по улице Колотнай. Женщина заявила, что за все 10 лет не уточняла у погибшего паспортные данные, потому ей не известен адрес прописки либо регистрации.
На трупе при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти. На сегодня работники полиции уточняют все детали случившегося.
Труп мужчины обнаружили в квартире по улице Колотнай. Женщина заявила, что за все 10 лет не уточняла у погибшего паспортные данные, потому ей не известен адрес прописки либо регистрации.
На трупе при первичном осмотре не обнаружили признаков насильственной смерти. На сегодня работники полиции уточняют все детали случившегося.
Автор: Валерий Антонов