На богослужении в храме Христа Спасителя Медведев появился без обручального кольца
На богослужении в храме Христа Спасителя Дмитрий Медведев появился без обручального кольца. Отсутствие ювелирного украшения не осталось незамеченным пользователями соцсетей, которые отметили, что супруга премьера была с обручальным кольцом. В Сети высказываются самые различные предположения по этому поводу.
На фотографии, сделанной во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя, Дмитрий Медведев с супругой совершают крестное знамение. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что на руке премьера отсутствует обручальное кольцо, хотя у его жены оно имеется. При этом самые дотошные сумели найти другие фото с церемонии, на которых видно, что и на левой руке Медведева нет никаких колец. Этот факт породил множество предположений и даже шуток в Сети.
На фотографии, сделанной во время рождественского богослужения в храме Христа Спасителя, Дмитрий Медведев с супругой совершают крестное знамение. Внимательные пользователи соцсетей заметили, что на руке премьера отсутствует обручальное кольцо, хотя у его жены оно имеется. При этом самые дотошные сумели найти другие фото с церемонии, на которых видно, что и на левой руке Медведева нет никаких колец. Этот факт породил множество предположений и даже шуток в Сети.
Автор: Артемов Сергей