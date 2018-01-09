Житель ХМАО погиб, катаясь на пристегнутой к машине «ватрушке»
В ХМАО молодой парень погиб во время катания на «ватрушке», пристегнутой к автомобилю, ему было 23 года. Инцидент произошел вчера, 8 января, в населенном пункте Когалым. Сведениями поделились сотрудники местного ГИБДД.
Отмечается, что «ватрушка» была пристегнута к иномарке, за рулем которой пребывала девушка. На гибкой сцепке автомобиль перевозил снегокат и надувные санки. На последних находились двое молодых людей. Во время движения транспортного средства «ватрушка» выкатилась на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой.
В результате аварии двое молодых людей получили серьёзные травмы. Один из них впоследствии скончался, находясь в больнице. О состоянии здоровья его товарища пока ничего не сообщается.
В отношении автоледи правоохранители инициировали уголовное дело. Установлено, что в момент случившегося девушка-водитель пребывала в трезвом состоянии.
Отмечается, что «ватрушка» была пристегнута к иномарке, за рулем которой пребывала девушка. На гибкой сцепке автомобиль перевозил снегокат и надувные санки. На последних находились двое молодых людей. Во время движения транспортного средства «ватрушка» выкатилась на встречную полосу, где произошло столкновение с легковушкой.
В результате аварии двое молодых людей получили серьёзные травмы. Один из них впоследствии скончался, находясь в больнице. О состоянии здоровья его товарища пока ничего не сообщается.
В отношении автоледи правоохранители инициировали уголовное дело. Установлено, что в момент случившегося девушка-водитель пребывала в трезвом состоянии.
Автор: Валерия Орлова