Nokia вошла в десятку самых продаваемых смартфонов в России
Nokia неожиданно для аналитиков вошла в десятку самых продаваемых в прошлом году смартфонов в России, уверенно расположившись на восьмом месте. Сведения со ссылкой на партнеров компании появились в СМИ.
После перезапуска Nokia удалось реализовать в РФ 2,2 млн устройств. К конку ноября спрос на бренд вырос на 2,6%, что позволило компании всего за месяц продать больше 57 тыс. девайсов. Статистические данные подтвердил официальный представитель ритейлера.
В «МегаФон ритейле», «Вымпелкоме», «М.Видео», МТС также заявили, что спрос на телефоны Nokia к концу прошлого года резко возрос. Пресс-служба компании HMD Global, имеющей все права на производство товаров под именем Nokia, отказалась разглашать данные о продажах.
Напомним, весной прошлого года Nokia перевыпустила некогда популярную модель Nokia 3310 и представила несколько новинок: Nokia 3-й, 5-й, 6-й серии.
Ранее в Сети показали новую Nokia 6.
После перезапуска Nokia удалось реализовать в РФ 2,2 млн устройств. К конку ноября спрос на бренд вырос на 2,6%, что позволило компании всего за месяц продать больше 57 тыс. девайсов. Статистические данные подтвердил официальный представитель ритейлера.
В «МегаФон ритейле», «Вымпелкоме», «М.Видео», МТС также заявили, что спрос на телефоны Nokia к концу прошлого года резко возрос. Пресс-служба компании HMD Global, имеющей все права на производство товаров под именем Nokia, отказалась разглашать данные о продажах.
Напомним, весной прошлого года Nokia перевыпустила некогда популярную модель Nokia 3310 и представила несколько новинок: Nokia 3-й, 5-й, 6-й серии.
Ранее в Сети показали новую Nokia 6.
Автор: Джанабилова Татьяна П