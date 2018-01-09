В Омске в массовом ДТП на мосту пострадали 3 человека
В Омске при массовом ДТП пострадали 3 человека. Местная полиция проясняет обстоятельства аварии, случившейся на мосту им. 60-летия ВЛКСМ. В инцидент оказались вовлечены 6 автомобилей. Сообщение касательно массовой аварии было передано в дежурную часть приблизительно в 9 утра.
«В соответствии с предварительной информацией, по улице Лукашевича случилось столкновение авто моделей Mazda-3, ВАЗ-2112, Nissan Teana, Toyota Fielder. По прошествии некоторого времени в этом же месте произошло попадание в ДТП еще 2-х авто», - сообщили сотрудники УМВД РФ по Омской области.
Пассажир и водитель авто марки ВАЗ получили травмы. Помимо этого, был госпитализирован водитель Toyota. По итогам случившегося госавтоинспекторы инициировали проверку для определения причин произошедшего. Перед этим омские автомобилисты получили предупреждение относительно ухудшения дорожных условий после выпадения снега.
«В соответствии с предварительной информацией, по улице Лукашевича случилось столкновение авто моделей Mazda-3, ВАЗ-2112, Nissan Teana, Toyota Fielder. По прошествии некоторого времени в этом же месте произошло попадание в ДТП еще 2-х авто», - сообщили сотрудники УМВД РФ по Омской области.
Пассажир и водитель авто марки ВАЗ получили травмы. Помимо этого, был госпитализирован водитель Toyota. По итогам случившегося госавтоинспекторы инициировали проверку для определения причин произошедшего. Перед этим омские автомобилисты получили предупреждение относительно ухудшения дорожных условий после выпадения снега.
Автор: Валерий Антонов