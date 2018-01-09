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Уфолог Скот Уоринг заметил НЛО в форме яйца вблизи МКС
Известный уфолог Скот Уоринг заметил очередной НЛО недалеко от МКС. Свою публикацию «охотник за привидениями» сопроводил фотографией увиденного.

Уфолог Скот Уоринг заметил НЛО в форме яйца вблизи МКС


В ходе наблюдения за работой камеры, установленной на МКС, специалист заметил НЛО синего цвета. Инопланетный корабль то появлялся, то затухал недалеко от борта. По словам Уоринга, летательный аппарат напомнил ему форму яйца.

Специалист уже давно считает, что представители инопланетного разума прилетают на Землю с целью добычи секретной информации. Возможно, что и сейчас инопланетяне прибыли к МКС, чтобы узнать сведения о деятельности космонавтов.

Под публикацией Уоринга появилось огромное количество комментариев. Среди них присутствовали и мнения скептиков, которые считают, что НЛО не существует в природе.
Автор: Валерия Орлова
Вчера, 10:40
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