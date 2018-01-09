Максим Топилин предложил добавить в потребительскую корзину мяса и рыбы
Глава Министерства труда и соцзащиты Максим Топилин предложил пересмотреть потребительскую корзину для российских граждан. Министр считает, что в неё следует добавить мяса и рыбы, так как именно эти продукты способны качественно улучшить расчётный набор товаров, определяющий характеристики типичного уровня и структуры ежемесячного потребления человека.
Два года назад специалисты Минздрава РФ утвердили новые нормы здорового питания, однако состав потребительской корзины не соответствует некоторым позициям. По словам политика, в продуктовом ассортименте слишком много хлеба и картофеля, в противовес мясным и рыбным продуктам, фруктам и овощам. Главным заданием новой потребительской корзины должно стать максимальное приближение набора продовольственных товаров к оптимальному, заявил глава ведомства.
Чиновник также отметил, что необходимо изменить и пропорцию между количеством продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, что на текущий момент составляет 50 x 25 x 25 %.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об ожиданиях от российского рынка в 2018 году.
Два года назад специалисты Минздрава РФ утвердили новые нормы здорового питания, однако состав потребительской корзины не соответствует некоторым позициям. По словам политика, в продуктовом ассортименте слишком много хлеба и картофеля, в противовес мясным и рыбным продуктам, фруктам и овощам. Главным заданием новой потребительской корзины должно стать максимальное приближение набора продовольственных товаров к оптимальному, заявил глава ведомства.
Чиновник также отметил, что необходимо изменить и пропорцию между количеством продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, что на текущий момент составляет 50 x 25 x 25 %.
«Большинство государств уже перешло на иной порядок определения прожиточного минимума, когда его устанавливают в процентах от медианного среднедушевого дохода. Эти цифры зависят от уровня экономики страны, обычно 40 - 60 % среднего дохода. В РФ он составляет 43 %», – рассказал Максим Топилин.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об ожиданиях от российского рынка в 2018 году.
Автор: Воробьева Алина