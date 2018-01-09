Рустам Солнцев рассказал о сексуальной связи Баскова и Малиновского
Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал о романе и сексуальной связи Николая Баскова и Алекса Малиновского. Скандальная информация размещена на портале «Дни.ру».
Басков когда-то был женат и даже успел стать отцом, но эти обстоятельства не мешают ему заводить любовников. В течении трех лет «золотой голос» продюсирует Малиновского, который может только похвастаться размерами детородного органа.
«В шоу-бизнесе много любителей «мальчиков», например, Олег Майами. Его роман с солисткой Serebro Ольгой Серябкиной подстроен пиарщиками. На самом деле участник «Дома-2» сам признался в нетрадиционной ориентации на дне рождения Дарьи Пынзарь, когда был подшофе», - рассказал Солнцев.
Ранее Солнцев рассказал о продажной любви.
Басков когда-то был женат и даже успел стать отцом, но эти обстоятельства не мешают ему заводить любовников. В течении трех лет «золотой голос» продюсирует Малиновского, который может только похвастаться размерами детородного органа.
«В шоу-бизнесе много любителей «мальчиков», например, Олег Майами. Его роман с солисткой Serebro Ольгой Серябкиной подстроен пиарщиками. На самом деле участник «Дома-2» сам признался в нетрадиционной ориентации на дне рождения Дарьи Пынзарь, когда был подшофе», - рассказал Солнцев.
Ранее Солнцев рассказал о продажной любви.
Автор: Джанабилова Татьяна П