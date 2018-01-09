В Сети появились свежие фото универсала Kia Ceed Sportswagon
На просторах Сети были опубликованы новые фотографии универсала Kia Ceed Sportswagon следующей генерации. Автомобиль попал в объективы фотошпионов во время тестирования на дорогах в Германии.
Несмотря на то, что новинка находилась под камуфляжной плёнкой, эксперты с лёгкостью разглядели дизайн концепткара ProCeed, дебют которого состоялся в сентябре прошедшего года в рамках автосалоана во Франкфурте. Присутствие удлиненной линии заднего остекления и рейлингов на крыше не оставили специалистам сомнения, что перед ними находится обновленный Ceed Sportswagon.
Согласно предварительным сведениям, под капотом универсала будет находиться 1-литровый силовой агрегат, способный генерировать 120 «лошадей» и 1,4-литровый турбодвижок на 140 лошадиных сил. Также в моторную линейку войдет дизельный двигатель на 1,6 литра и 126 л.с. В качестве трансмиссии Ceed Sportswagon выступит 7-диапазонный «автомат» или же 6-ступенчатая КПП.
Уже имеется официальная информация о том, что в модельной линейке будет присутствовать хэтчбек. Также южно-корейская компания намерена выпустить кроссовую версию Ceed Sportswagon с пластиковым обвесом, расширителями колесных арок и увеличенным клиренсом.
Несмотря на то, что новинка находилась под камуфляжной плёнкой, эксперты с лёгкостью разглядели дизайн концепткара ProCeed, дебют которого состоялся в сентябре прошедшего года в рамках автосалоана во Франкфурте. Присутствие удлиненной линии заднего остекления и рейлингов на крыше не оставили специалистам сомнения, что перед ними находится обновленный Ceed Sportswagon.
Согласно предварительным сведениям, под капотом универсала будет находиться 1-литровый силовой агрегат, способный генерировать 120 «лошадей» и 1,4-литровый турбодвижок на 140 лошадиных сил. Также в моторную линейку войдет дизельный двигатель на 1,6 литра и 126 л.с. В качестве трансмиссии Ceed Sportswagon выступит 7-диапазонный «автомат» или же 6-ступенчатая КПП.
Уже имеется официальная информация о том, что в модельной линейке будет присутствовать хэтчбек. Также южно-корейская компания намерена выпустить кроссовую версию Ceed Sportswagon с пластиковым обвесом, расширителями колесных арок и увеличенным клиренсом.
Автор: Валерия Орлова