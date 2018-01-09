В Краснодарском крае в результате ДТП скончался водитель и пострадали двое детей
На автомагистрали в Динском районе Краснодарского края "ВАЗ" попал под колеса грузовика. Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, двое детей госпитализированы.
По информации источника, водитель "ВАЗ" завершал маневр обгона. При возврате на свою полосу движения легковушку занесло, и она попала под колеса следующей за ней фуры. В результате столкновения гражданин, управлявший легковым авто, скончался на месте ДТП, а двое детей, следовавших с ним, в тяжелом состоянии доставлены скорой в больницу. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.
По информации источника, водитель "ВАЗ" завершал маневр обгона. При возврате на свою полосу движения легковушку занесло, и она попала под колеса следующей за ней фуры. В результате столкновения гражданин, управлявший легковым авто, скончался на месте ДТП, а двое детей, следовавших с ним, в тяжелом состоянии доставлены скорой в больницу. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняет полиция.
Автор: Артемов Сергей