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Kia презентовала новый кроссовер Niro EV с электрическим двигателем
Kia представила новый кроссовер Niro EV на электрическом двигателе. Премьера новинки произошла в Лас-Вегасе во время выставки потребительской электроники. Концепт был создан на основе гибрида Niro текущего поколения, однако дизайн моделей сильно отличается. Новинка получила новые бампера, переработанную оптику, заглушку вместо использования решетки радиатора на фоне полностью переработанного салона.

Kia презентовала новый кроссовер Niro EV с электрическим двигателем


Niro EV получил электрический силовой агрегат с производительностью в 203 «лошади», а также 2 типа батарей суммарной ёмкостью 39,2 и 64,2 кВтч. В первой версии максимальный пробег станет достигать 383 км, тогда как во втором - 500 км при полностью заряженных аккумуляторах. В то же время для заряда аккумулятора на 80% потребуется всего 30 минут. Отметим, что стандартная модификация Niro заинтересовала потенциальных покупателей на территории стран Европы.

В случае относительно невысокой стоимости в 24,75 тысячи евро при покупке базовой комплектации производитель предоставляет гарантию сроком на 7 лет. Основой для Kia Niro стала платформа, использованная для создания Hyundai Ioniq в корпусе хэтчбек. В соответствии с замыслом корейского производителя, модели должны стать конкурентами для конкуренцию C-HR и Toyota Prius. Размеры Niro сопоставимы с габаритами Ceed, кроссовер оказался немного больше хэтчбека. Гибридный привод использует 6-секционную роботизированную трансмиссию.
Автор: Валерий Антонов
Вчера, 13:45
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