Стефанию Маликову раскритиковали подписчики за брендовую одежду
Волна недовольства из соцсетей обрушилась на 18-летнюю дочь Дмитрия Маликова - Стефанию Маликову. Возмутило интернет-аудиторию одно из последних фото знаменитой студентки в новом образе.
На страничку Стефании в Instagram подписано порядка 500 000 человек, где она с охотой делится своими фото из жизни. Студентка МГИМО делится своими обычными буднями в соцсети: походами в магазины, отдыхом с друзьями, занятия спортом. Но частой критике Маликова подвергается за множество фото в брендовой одежде, Стефания любит выставлять на показ марки производителей своих нарядов. Подписчикам не нравится такая любовь к недешевым лейблам.
Последнюю волну недовольства модница получила за платье с принтом собаки и классические голубые туфли. Подобная критика её не сильно задевает, она привыкла к подобного рода выпадам. Обычно Маликова не вступает в переписку, а просто удаляет гневные комментарии.
На страничку Стефании в Instagram подписано порядка 500 000 человек, где она с охотой делится своими фото из жизни. Студентка МГИМО делится своими обычными буднями в соцсети: походами в магазины, отдыхом с друзьями, занятия спортом. Но частой критике Маликова подвергается за множество фото в брендовой одежде, Стефания любит выставлять на показ марки производителей своих нарядов. Подписчикам не нравится такая любовь к недешевым лейблам.
Последнюю волну недовольства модница получила за платье с принтом собаки и классические голубые туфли. Подобная критика её не сильно задевает, она привыкла к подобного рода выпадам. Обычно Маликова не вступает в переписку, а просто удаляет гневные комментарии.
Автор: Соколов Вячеслав